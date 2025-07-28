Парки Королева опубликовали программу мероприятий на эту неделю

Творческие и познавательные события пройдут в Королеве на этой неделе. Некоторые из них будут посвящены теме космоса.

Летние читальные залы продолжают работать в Центральном парке и парке «Костино». Здесь пройдут тематические лекции, познавательные мастер-классы и игры.

Клуб исторических бальных танцев «Падеграс» проведет занятия в понедельник, среду и пятницу с 10.00 до 13.00, а также во вторник с 17.00 до 19.30. Академия «Аморе про» организует мастер-класс по латиноамериканским танцам в среду и четверг.

Мастер-классы по прикладному искусству состоятся днем по вторникам и четвергам в Центральном парке на Ротонде «Территория космоса». Открытые уроки по астрономии и вечерние наблюдения в телескоп пройдут здесь в субботу вечером.

Кроме того, каждый день в парках Королева организуют занятия по настольному теннису и дартсу. В Центральном парке проводят занятия по Zumba.

Растяжкой можно заняться в парке «Костино». Для детей здесь проводят познавательно-игровые программы во вторник. А каждую среду концерт организует клуб «Вдохновение».