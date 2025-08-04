Парки Королева опубликовали программу мероприятий на август

Летом в парках Королева проводят спортивные, культурные и тематические события. Их могут посещать жители разных возрастов.

Сотрудники Центральной библиотечной системы организуют работу летних читальных залов в городском парке и парке «Костино». Участники слушают лекции, пробуют свои силы в мастер-классах и познавательных играх.

Танцевальный клуб исторических бальных танцев «Падеграс» проводит еженедельные занятия в Центральном городском парке — по понедельникам, средам и пятницам. Также каждую неделю академия танцев «Аморе про» показывает мастер-классы по латиноамериканским танцам.

Занятия слэклайну и жонглированию организуют по понедельникам и субботам. По вторникам и четвергам можно принять участие в мастер-классах от клуба по прикладному искусству.

Прокачать растяжку, а также восстановить и поддержать здоровье можно на тренировках в парке «Костино». Они проходят каждое воскресенье.

Кроме того, по вторникам и четвергам проходят познавательно-игровые программы, а каждую среду — концерт. Каждый день можно поиграть в настольный теннис и дартс.