Парки Королева опубликовали афишу мероприятий на неделю

В образовательном павильоне «Прознания» в Центральном парке проведут мастер-класс «Шаг в космос». Любители технологий пройдут курс по программированию от школы KIBERone. В рамках профориентации также организуют мероприятие «Эра инженеров».

По понедельникам и вторникам в Центральном парке проходят «Веселые старты» и экопрогулки, а по средам и четвергам — спортивные активности в парке «Костино». Поиграть в настольный теннис можно во всех общественных пространствах в любое время.

Отметим, для детей подготовили познавательное мероприятие «Солнышко» в парке «Костино».