Парки Богородского округа приготовили для жителей праздничную программу

Множество интерактивных программ пройдет в Богородском округе в преддверии новогодних праздников. Особенно насыщенные мероприятия ждут гостей в выходные.

Центральный парк приглашает всех, кто хочет постичь основы живописи и классической скульптуры, занятия проходят по понедельникам и средам в 17:00 в камерном зале.

По вторникам и четвергам людям старше 55 лет можно присоединиться к объединению «Танцы Голд».

В субботу парки «Липовая аллея» и Глуховский приглашают на большое развлекательное общеобластное мероприятие «Новый год под шубой!». Начало в 12:00 и в 14:30. Гостям праздника приготовили подарки: горячий чай и мандарины, выступление вокалистов, творческую мастерскую в резиденции Деда Мороза и театрализованное интерактивное представление.

В этот же день Центральный и Глуховский парк будут рады вместе со сказочными героями встретить маленьких гостей на детских игровых программах и творческих мастерских. Начало в 12:00.

Ну и, конечно же, самым ярким и фееричным событием предновогодних выходных станет спектакль на льду «Новогодний самовар» в постановке Петра Чернышева и Татьяны Навки. Весь Богородский округ соберется на обновленном катке Центрального парка в субботу в 19:30, чтобы увидеть мастерство чемпионов по фигурному катанию.

Воскресенье в Богородских парках пройдет не менее насыщенно. Подхватят эстафету и проведут мероприятие «Новый год под шубой!» парки «Роща» и Центральный. Старт праздника в 12:00.

А парки «Липовая аллея» и Глуховский в этот день подготовили анимационные и творческие программы для детей, которые начнутся в 12:00.

Завершит неделю литературно-музыкальный проект «АРТ гостиная» в Центральном парке. В 16:00 выступит певица Ирина Климова с программой новогодних песен.