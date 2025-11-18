Парки Балашихи подготовили к зимнему сезону

В городском округе Балашиха стартует подготовка к зимнему сезону и новогодним праздникам: жители и гости смогут выбрать из множества активностей и развлечений. В рамках праздничной программы работают над созданием атмосферы зимнего волшебства и комфортного отдыха на свежем воздухе и в городских парках.

В центре города на площади у Арены Балашиха монтируется главная рождественская елка. Ее установка завершится в ближайшие дни и станет символом наступающего праздника. Ледовые катки уже смонтированы и готовятся к открытию. В сезоне-2024/25 они будут работать в двух парках: Пехорке и Пестовском.

Площадок для катания в городском округе будет свыше 20, открытие каждой зависит от погодных условий. В Ольгинском и Пестовском парках планируются лыжные трассы для любителей активного отдыха.

В парках Пехорка и Пестовский 1 декабря откроется почта Деда Мороза. Любой желающий сможет написать письмо новогоднему волшебнику. Почта будет работать до 31 декабря. Также 1 декабря в парке Пехорка стартует Резиденция Деда Мороза, доступная для посетителей до 14 января. Здесь гостей ждут праздничные сюрпризы и атмосфера главного зимнего чуда.

В течение месяца жители и гости округа смогут насладиться насыщенной программой зимних мероприятий: концерты, творческие мастер‑классы, интерактивные игровые площадки для детей и взрослых.

Мероприятия будут проходить на различных площадках округа, с учетом погодных условий и актуальной эпидемиологической обстановки.