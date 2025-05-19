Парки Балашихи опубликовали программу мероприятий на неделю

Май в самом разгаре, и парки Балашихи приглашают жителей и гостей на насыщенную программу мероприятий. В ближайшую неделю городские зеленые зоны превратятся в площадки для спорта, творчества и семейного отдыха.

В парке «Пехорка» неделя начнется с активных занятий. Во вторник, 20 мая, в 15:20 у главной сцены пройдут «Веселые старты» для детей и взрослых. В среду и четверг в 14:00 любителей активного отдыха ждет скандинавская ходьба (сбор у коворкинга), а в четверг в 15:20 — еще одна спортивная эстафета. В воскресенье, 25 мая, парк наполнится ритмами зумбы (с 9:00), а с 15:00 начнутся интерактивные игры, интеллектуальные викторины и танцевальная программа.

Пестовский парк станет центром оздоровительных активностей. В понедельник, 19 мая, в 15:00 пройдет тренировка по общей физической подготовке (ОФП). В среду и пятницу в 16:30 состоятся дополнительные занятия ОФП, а во вторник и четверг в 8:30 — оздоровительная гимнастика. Суббота, 24 мая, начнется с забега «5 верст» в 9:00, а в воскресенье, 25 мая, в 10:00 парк впервые в этом году откроет сезон йоги. Все мероприятия пройдут на площади амфитеатра.

В «Пехорка лес» акцент сделан на дыхательные практики и физическую активность. В понедельник (11:30) и пятницу (10:00) запланированы занятия по дыхательной гимнастике, а во вторник, среду и четверг в 16:00 — тренировки по ОФП на свежем воздухе. Мероприятия пройдут на площадке у стадиона.

Ольгинский лесопарк порадует разнообразием. Во вторник, 20 мая, в 18:00 стартуют тренировки по бегу, ОФП и скандинавская ходьба, а в четверг, 22 мая, в 18:30 — новая спортивная программа. В субботу, 24 мая, в 9:45 пройдет забег для всех желающих. Культурные мероприятия запланированы на понедельник и среду: с 10:00 гостей ждут творческие и интерактивные программы.

Парки на улицах Заречная и Солнечная подготовили активные и творческие события. Во вторник и четверг в парке на Заречной в 14:00 пройдут разминки и ОФП, а на Солнечной — в 15:35. В понедельник, 19 мая, парк на Солнечной с 13:00 приглашает на интерактивные игры, викторины и дискотеку, а на Заречной в 16:00 стартует культурная программа.

В четверг, 22 мая, центральный парк Балашихи с 11:00 превратится в пространство творчества и развлечений. Гостей ждут интерактивные игры, детская дискотека, интеллектуальные викторины, мастер-классы и «ретро-площадка» с атмосферой прошлого.