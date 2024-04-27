Парки Балашихи обработают против клещей в конце апреля | 360°

Подмосковье 27 апреля 2024, 08:33 Парки Балашихи обработают против клещей в конце апреля Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Лесопарковые зоны Балашихи обработают от клещей. Работы начнутся после субботников, когда территории освободят от старой листвы и травы.

Акарицидную обработку проведут в последние дни апреля, когда наступит благоприятная погода. Опрыскивать специальными средствами будут места массового посещения, пешеходные дорожки и территорию вокруг них до 50 метров.

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«Особое внимание сейчас уделяем детским лагерям. В них будет проведена обработка перед началом летней оздоровительной кампании, это требование санитарного законодательства. Работы пройдут в отсутствие детей. Территории не только уберут, но и проведут акарицидные обработки с последующим контролем эффективности. Водители должны быть спокойны, когда они отпускают детей в лагерь. Территория будет расчищена и свободна от клещей», — сообщила замначальника Ногинского территориального отдела управления Роспотребнадзора по Московской области Ксения Ицкова.

Напомним, в 2023 году общая площадь обработки составила более 250 гектаров, в оздоровительных лагерях — около 80 гектаров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, парки Подмосковья благоустроят с учетом мнения жителей.

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