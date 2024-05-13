Парк «Зеленый узел» в Павловском Посаде благоустроят в 2024 году | 360°

Подмосковье 13 мая 2024, 17:37 Парк «Зеленый узел» в Павловском Посаде благоустроят в 2024 году Министерство благоустройства Московской области

Читать 360 в

Благоустройство парка «Зеленый узел» на берегу Клязьмы в Павловском Посаде запланировано на 2024 год. Концепция разработана так, чтобы природная территория стала местом притяжения как детей, так и взрослых.

«Основой для разработки концепции парка стал символ города — Павловский платок, производство которого находится в пешеходной доступности от парка. Мы взяли одну из самых популярных моделей платка — „Сон бабочки“ и выделили на нем десять оттенков, в которых и придерживались во всем проекте», — сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Реклама

Согласно проекту, в парке предусмотрена фотозона с матрешками в платках, световая конструкция «Одуванчики», памп-трек, событийная зона «Цветущая поляна», а также зона отдыха с шезлонгами. Территорию поделят на функциональные зоны для активного и тихого отдыха. Для родителей с детьми обустроят зону экологического образования и игровые площадки, а любители активного отдыха смогут позаниматься на спортивной площадке.

Работы по благоустройству парка планируют завершить в сентябре текущего года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев оценил благоустройство центральной площади в Дмитрове. Он отметил, что здесь заменили асфальт, установили современную нескользящую плитку, фонари с энергоэффективными светильниками, организовали систему видеонаблюдения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».