Парк в Жуковском благоустроят к августу

Благоустройство парка культуры и отдыха в Жуковском завершится в августе этого года. Работы проведут в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

По словам министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина, концепцию парка разработали совместно с жителями Жуковского. Они активно предлагали свои идеи еще на стадии проектирования объекта.

«В парке планируется обустройство отдельных маршрутов для велосипедистов, для прогулок мам с детьми, появятся экотропы с натуральным покрытием. Будет сохранено то зонирование, к которому жители привыкли, но парк станет более связным и удобным», — рассказал Хайкин.

В парке появятся прогулочные дорожки, детская и спортивная площадки, уютные места для тихого отдыха, а также аттракционы, зоны для пикников и городских мероприятий. В парке установят множество малых архитектурных форм, камеры видеонаблюдения и уличные фонари.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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