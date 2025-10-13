Парк в Воскресенске вышел на 6-е место в голосовании Russian Traveler Awards

В настоящее время Кривякино занимает шестое место из 25 участников, набрав 10% голосов. Он опережает многих сильных соперников, например Остров Канта в Калининградской области и ВДНХ в Москве.

Пресс-секретарь парка Александра Тер-Согомонова рассказала, что в 2025 году от Московской области на премию выдвинули шесть объектов в разных номинациях. «Для нас большая честь представлять регион на таком высоком уровне», — отметила она.

Победители конкурса будут определены через открытое онлайн-голосование и оценку экспертного жюри, в которое входят представители министерств, профессионального туристического сообщества и известные эксперты. Общественное голосование продлится до 31 октября. Итоги конкурса подведут в ноябре. Поддержать парк усадьбы Кривякино можно на официальной странице голосования Russian Traveler Awards.