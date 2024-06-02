Парк в Шатуре превратился в город профессий в День защиты детей

В парке Шатуры в День защиты детей открылся город профессий. Все желающие могли попробовать в себя в роли радиоведущего, графического дизайнера, исследователя или художника.

Каждый посетитель парка в Шатуре в День защиты детей становился жителем города профессий. При входе всем выдавали «трудовые книжки». Здесь можно было попробовать себя в роли радиоведущего, графического дизайнера, исследователя или художника. К примеру, нарисовать картину, заглянуть в микроскоп или правильно ответить на вопросы. За верные ответы в «трудовой» делали запись.

Для ребят организовали много развлечений и мастер-классов: по работе с сухоцветами, глиной или игре на ханги. Активисты российского движения детей и молодежи учили плести маскировочные сети и оказывать первую медицинскую помощь. Самым активным участникам вручали детскую валюту «рублята», которую можно было обменять на подарки.

На сцене парка прошел фестиваль с выступлениями творческих коллективов городского округа. Все без исключения участники праздника получили мороженое — подарок от губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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