Парк усадьбы Прове-Калиша признали объектом культурного наследия

Западная часть парка усадьбы Прове-Калиша теперь официально включена в Единый государственный реестр объектов культурного наследия как объект регионального значения.

В начале 2026 года было принято решение о включении парка в реестр. Были четко определены предмет охраны и границы территории, а также установлен режим использования парка.

На территории парка теперь запрещено любое строительство, не связанное с воссозданием исторических утраченных элементов, а также хозяйственная деятельность, ведущая к разрушению и искажению внешнего облика. Кроме того, запрещена вырубка ценных исторических деревьев, нарушение естественного травянистого покрова и сложившегося рельефа, а также проведение земляных работ без археологической разведки и согласования с органом охраны.

Подробнее об этом можно узнать в распоряжении Главного управления культурного наследия Московской области от 30.06.2026 № 06РВ-520 [здесь](https://gukn.mosreg.ru/dokumenty/gosudarstvennaya-ohrana-obektov-kulturnogo-na/gosudarstvennyy-uchet-obektov-kulturnogo-nasl/rasporiazenie-glavnogo-upravleniia-kulturnogo-naslediia-moskovskoi-oblasti-ot-30062026-06rv-520-o-vkliucenii-vyiavlennogo-obieekta-kulturnogo-naslediia-v-edinyi-gosudarstvennyi-reestr-obieektov-kulturnogo-naslediia-pamiatnikov-istorii-i-kultury-narodov-rossiiskoi-federacii-v-kacestve-obieekta-kulturnogo-naslediia-regionalnogo-znaceniia-i-utverzdenii-granicy-i-rezima-ispolzovaniia-ego-territorii-i-predmeta-oxrany-usadba-prove-kalisa-sanatorii-sosnovyi-bor-park-zapadnaia-cast-raspolozennogo-po-adresu-moskovskaia-oblast-gorodskoi-okrug-korolev-mikroraion-pervomaiskii).

Усадьба имеет интересную историю, связанную с семьей Прове-Калиш. В начале XIX века Карл-Эммануэль Прове переехал в Москву, где в 1833 году родился его сын Иоганн (Иван). Иван Карлович Прове сделал успешную карьеру и в начале 1890-х годов решил приобрести участок земли в Подмосковье для строительства летних дач.

Участок был выбран на правом берегу реки Клязьма, где в декабре 1894 года было завершено строительство дачного дома. К даче подвели все необходимые удобства, включая электричество, а на территории построили служебные корпуса, оранжерею, птичник, скотный двор, пристань и купальню на Клязьме.

В 1914 году Георгий Калиш разорился, а в 1916 году умер от чахотки, что вынудило семью покинуть особняк и дачу. В 1920-х годах многие члены семьи Прове-Калиш были арестованы и высланы из Москвы. С 1921 года на территории усадьбы расположился санаторий «Сосновый бор».

К началу 1990-х годов санаторий был закрыт, а в 1997 году сгорел дом.

Уникальность парка усадьбы Прове-Калиша заключается в его природной красоте и исторической ценности. Парк окружен живописными лесами и лугами, а также имеет множество редких пород деревьев и кустарников.

Больше информации об объектах культурного наследия Московской области можно найти в официальных каналах: * MAX: [Мособлнаследие](https://max.ru/id5024165385_gos) * ВК: [Мособлнаследие](https://vk.com/guknmo)