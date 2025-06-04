Парк усадьбы Кривякино в Воскресенске вошел в топ самых посещаемых в области

Почти 500 тысяч человек посетили парк усадьбы Кривякино в Воскресенске с начала 2025 года. Благодаря такому показателю объект попал в рейтинг самых посещаемых парков Подмосковья.

По данным пресс-службы администрации городского округа, парк в этом году уже посетили 462 тысячи жителей и гостей округа. Здесь есть липовые аллеи, игровые площадки, амфитеатр, сцена, танцевальная площадка и детская карусель.

В парке «Кривякино» регулярно организуют культурные и развлекательные мероприятия. Сотрудники учреждения отмечают, что место сочетает в себе богатую историю, современные удобства, а также является объектом культурного наследия федерального значения.

«Благодаря реставрации усадьба сохранила свое великолепие, где историческое наследие гармонично сочетается с современными возможностями для отдыха, привлекая туристов и жителей округа», — добавили в пресс-службе администрации муниципалитета.