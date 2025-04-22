Парк усадьбы Кривякино в Воскресенске включили в туристический портал RUSSPASS

Парк Воскресенска появился на туристическом всероссийском портале RUSSPASS в разделе «Места и события». В сервисе представлены подборки интересных мест, рекомендуемых к посещению.

В карточках парков Подмосковья — информация об истории их создания, главных достопримечательностях, уникальных особенностях и графике работы, а также фотографии и адреса. Понравившиеся места можно добавить в «Избранное», чтобы быстро составить маршрут.

Туристический портал RUSSPASS — это цифровая экосистема сервисов и услуг для путешествий по России. Платформа поможет спланировать поездку, забронировать билеты на поезд и проживание в гостинице, подобрать экскурсии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что он принял участие в совещании по подготовке кадров для туризма и гостеприимства.