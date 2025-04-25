Парк усадьбы Кривякино в Воскресенске стал лауреатом всероссийской премии

Всероссийская премия «Парки России» прошла в Москве. Ее провели в рамках международной выставки-конференции ParkSeason Expo 2025. Награду получила делегация, представленная от парка усадьбы Кривякино в Воскресенске.

Учреждение Воскресенска стало лауреатом премии в номинации «Историко-архитектурный, музейный парк, усадьба». Жюри отметило высокий профессионализм специалистов парка по сохранению культурного наследия, созданию профильных программ и развитию современного пространства.

«Поздравляем с наградой коллектив учреждения „Парки городского округа Воскресенск“ и всех воскресенцев, которые поддерживают любимые парковые пространства! Вместе мы делаем городскую среду комфортнее, интереснее и насыщеннее», — прокомментировали в пресс-службе городского округа Воскресенск.

Отметим, что премия «Парки России» является совместным проектом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Ассоциации парков, Всероссийского общества охраны природы и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.