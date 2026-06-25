Парк у пруда Лилия в Лыткарине благоустроят в следующем году

Всероссийское голосование по выбору мест для благоустройства прошло с 21 апреля по 12 июня. В Лыткарине победу одержал парк у пруда Лилия на Парковой улице.

Как рассказали в региональном министерстве благоустройства, всего в Подмосковье на голосование вынесли 281 территорию в 56 округах. Среди них — две локации в Лыткарине.

Три тысячи человек проголосовали за парк у пруда Лилия. Пешеходную зону к Дому детского творчества на улице Ленина выбрали 2,2 тысячи жителей.

Благоустройство проведут в следующем году по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В голосовании могли принять участие жители старше 14 лет через специальный интернет-портал. В прошлом году в Лыткарине победила Советская улица, которую выбрали 5,1 тысячи человек.