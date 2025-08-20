Парк Толстого и набережную канала имени Москвы благоустроят в Химках

В парке Толстого в Химках идут работы по созданию современной экологической тропы протяженностью 134 метра. Проект, инициированный администрацией городского округа, предусматривает не только благоустройство пешеходного маршрута, но и создание полноценной зоны отдыха с уникальным видом на набережную канала имени Москвы.

Сейчас специалисты работают над железным каркасом, который послужит основой конструкции.

«Верхнее же покрытие тропы будет полностью выполнено из дерева. Экотропа предоставит гостям парка возможность комфортного и безопасного спуска к зоне отдыха у воды», — рассказал первый заместитель директора «Объединенной дирекции парков» Денис Харитонов.

Ключевой особенностью нового объекта станет его универсальность: конструкция предусматривает безопасный спуск к воде для посетителей с детскими колясками и маломобильных граждан.

В парке Толстого создадут современное, функциональное и эстетичное пространство, которое станет популярным местом отдыха.