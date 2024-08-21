Парк Победы в поселке Красково благоустроят к 2026 году

Пресс-служба администрации городского округа Люберцы
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Люберцы

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков обсудил с жителями поселка Красково благоустройство парка Победы. Работы начнут в 2025 году и завершат в 2026-м.

Центром парка станет стела «Защитникам Отечества в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг», которую перенесут сюда с пересечения улицы Карла Маркса и Красковского шоссе. Монумент установили в поселке в 2014 году. Там увековечены все фамилии местных жителей из числа участников Великой Отечественной войны.

«На берегу Большого Красковского карьера появится дорожно-тропиночная сеть, освещение, камеры видеонаблюдения „Безопасного региона“, установим парковые качели и скамейки, а также разместим здесь выставку военной техники», — рассказал Владимир Волков.

Работы по благоустройству продлятся два года, обновленный парк откроют в 2026 году.

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