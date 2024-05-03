Парк Пехорка стал самым посещаемым в Подмосковье за неделю | 360°

Подмосковье 03 мая 2024, 18:47 Парк Пехорка стал самым посещаемым в Подмосковье за неделю Пресс-служба Минблаго МО

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Более 85 тысяч человек посетили парк Пехорка в Балашихе с 22 апреля по 1 мая. Так, он стал самым востребованным в Московской области за неделю. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства региона.

На территории парка есть детские площадки, спортивные зоны и скейт-парк. Помимо этого, для комфортных прогулок обустроена набережная, а для активного времяпрепровождения — прокаты спортивного инвентаря. В летний период в парке работает лодочная станция.

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На данный момент в парке Пехорка устанавливают новые игровые зоны и арт-объекты, которые делают природную территорию еще более приятным местом для отдыха и развлечений.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что парки Подмосковья благоустроят с учетом мнений жителей.

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