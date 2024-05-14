Парк «Пехорка» стал первым по посещаемости в Подмосковье за неделю | 360°

Подмосковье 14 мая 2024, 15:03 Парк «Пехорка» стал первым по посещаемости в Подмосковье за неделю Министерство благоустройства Московской области

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Парк «Пехорка» в Балашихе стал самым популярным в Подмосковье на минувшей неделе. С 6 по 12 мая его посетили 66 тысяч человек.

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, парк расположен в центре Балашихи. На его территории работают детские площадки, спортивные зоны и скейт-парк. Летом там работает лодочная станция.

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«Парк продолжает развиваться. Здесь продолжают появляться новые игровые зоны, арт-объекты, спортивные и детские площадки, делая „Пехорку“ еще более вдохновляющим местом для отдыха и развлечений», — добавили в министерстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев оценил благоустройство площади в Дмитрове. Там десь заменили асфальт, установили современную нескользящую плитку, фонари с энергоэффективными светильниками, организовали систему видеонаблюдения.

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