Парк «Пегас» в Егорьевске отметит 150-летие

В субботу, 24 мая, старейший парк «Пегас» распахнет свои двери для празднования 150-летнего юбилея. Центр культуры и досуга «Пегас» приготовил разнообразную программу.

Кульминацией праздника обещает стать парад королей и королев, принцесс и супергероев, который стартует в 14:30. Костюмированное шествие приглашает всех желающих принять участие в создании сказочной атмосферы, примерив на себя образы любимых персонажей.

«Мы приглашаем юных жителей Егорьевска в возрасте от полутора до 10 лет облачиться в костюмы принцесс и супергероев, а представителям старшего поколения, достигшим серебряного возраста от 55 лет, в том числе участникам клуба „Активное долголетие“, предлагаем почувствовать себя королями и королевами», — сообщили в управлении культуры и туризма администрации муниципального округа Егорьевск.

Помимо парада, в течение дня в парке будут работать разнообразные мастер-классы, где каждый сможет найти занятие по душе и раскрыть свои творческие способности. Гостей ждут выступления финалистов проекта «Город танцует в парках», ритмы духового оркестра, интерактивное шоу «Бал насекомых», концерт с участием местных талантов, кинопоказ под открытым небом, караоке для всех желающих и кукольный спектакль для самых маленьких.