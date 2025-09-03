Парк пчел открыли в деревне Губино под Воскресенском

В деревне Губино местный пчеловод Николай Пеньков развивает необычный вид сельского туризма — «Парк пчел», где сейчас насчитывается около 50 пчелиных семей. Пеньков проводит экскурсии для гостей и знакомит их с жизнью пчел, а также предлагает сеансы апитерапии.

Апидомики — небольшие индивидуальные постройки, центральным элементом которых является кровать-лежак. Под ней расположен улей с активной пчелиной семьей, которая продолжает обычную жизнедеятельность в непосредственной близости от человека.

По словам Николая Пенькова, находясь в таком домике, гость погружается в «особую атмосферу», создаваемую пчелами. Сеанс обычно длится около двух часов и включает прием маточного молочка — продукта с высоким содержанием белка.

Пчеловод подчеркивает, что апитерапия в Губине не является медицинским лечением, а рассчитана на общее укрепление организма. Перед посещением таких сеансов организаторы рекомендуют проконсультироваться с врачом.