Парк «Островок» в Долгопрудном благоустроят в 2025 году

Жители Долгопрудного определили, какую территорию благоустроят в городе по национальному проекту «Жилье и городская среда» в следующем году. Это парк «Островок» в микрорайоне Водники.

Министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин рассказал, что в этом году в голосовании приняли участие около 850 тысяч жителей региона. Из 220 предложенных объектов выбрали 53. Их обновят в следующем году.

За благоустройство парка «Островок» в Долгопрудном проголосовало более 12 тысяч человек. Общее количество голосов городском округе составило более 13 тысяч.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев оценил благоустройство центральной площади в Дмитрове. Там заменили асфальт, установили современную нескользящую плитку, фонари с энергоэффективными светильниками, организовали систему видеонаблюдения.

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