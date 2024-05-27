Парк «Наташинские пруды» в Люберцах благоустроят к сентябрю

Благоустройство парка «Наташинские пруды» продолжается в Люберцах. В этом году он преобразится в полноценную зону отдыха, сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

По словам министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина, парк разделят на три основные зоны: парадную, тихого и активного отдыха. Для отдыха жителей и гостей округа обустроят все необходимое: сцену, прогулочные дорожки, смотровые площадки, лодочную станцию, территорию для выгула собак и спортивные площадки.

По всей территории парка установят скамьи и урны, обновят мощение дорожек, а также оборудуют современные системы уличного освещения и видеонаблюдения. Завершить все работы по благоустройству планируют в сентябре 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал приоритетной задачей подготовку парков региона к лету.

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