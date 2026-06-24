Парк «Москворецкий» благоустроят в Воскресенске

Первые работы на этой территории стартовали еще в 2015 году — тогда в порядок привели 4,5 гектара парковой зоны. В 2020 году здесь появились объекты для активного отдыха — современный скейт-парк и памп-трек. На новом этапе ведется планировка участка, где создадут разветвленную сеть пешеходных дорожек, установят системы освещения, видеонаблюдения и оповещения. Для жителей обустроят площадки для выгула собак, навесы, павильоны и сцену для мероприятий. Также разместят информационные стенды и указатели, а завершающим штрихом станет комплексное озеленение.

