Парк Мира в Мытищах вошел в топ-5 самых популярных в Подмосковье | 360°

Подмосковье 03 мая 2024, 15:10 Парк Мира в Мытищах вошел в топ-5 самых популярных в Подмосковье Министерство благоустройства Московской области

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Более 45 тысяч человек посетили парк Мира в Мытищах за неделю. Так, он вошел в топ-5 самых востребованных в Московской области.

Парк Мира находится на правом берегу Яузы между Шараповкой, Новомытищинским проспектом и улицей Мира. Здесь есть все для комфортного отдыха жителей и гостей округа: амфитеатр, площадь фонтана, детские площадки, скейтпарк, а также парк аттракционов.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что парки Подмосковья благоустроят с учетом мнений жителей.

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