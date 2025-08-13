Парк Мира в Мытищах вошел в топ-3 по посещениям в Подмосковье

Мытищинский парк Мира занял третье место в рейтинге самых посещаемых мест отдыха в Подмосковье. С начала года он встретил более миллиона гостей. Об этом сообщило Минблагоустройства МО.

За июнь и июль место посетили 330 тысяч человек, а с начала августа — более 70 тысяч.

Парк располагается на берегу Яузы, в нем есть амфитеатр, площадь с фонтаном, игровые площадки, скейтпарк и аттракционы. По выходным там проходят концерты, спортивные акции, занятия йогой, мастер-классы, дискотеки и другие культурные мероприятия.

Например, в субботу, 16 августа, в 8:45 начнется оздоровительная разминка, а уже в 9:15 стартует забег. В середине дня, с 11:30 до 12:20, для посетителей пройдет занятие «Парковый цигун». В 14:15 начнется урок по актерскому мастерству, а после — по сценической речи. С 15:00 будет работать мастер-класс по письменному творчеству.

В воскресенье же программа стартует в 14:00. В это время начнется квартирник от школы музыки «Синергия». Любители танцев смогут посетить тренировку в стиле «Зумба» в 16:00 или в развлекательную программу «Ты в танцах» в 16:30. Завершение выходных обозначат ретро-дискотекой, ее начало в 17:00.