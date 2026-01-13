Парк Мира в Мытищах стал одной из главных зимних локаций в Подмосковье

Парки «Пехорка» в Балашихе, имени Лазутиной в Одинцовском округе, Мира в Мытищах, центральные в Долгопрудном и Лобне, «Авангард» в Электростали, лесопарк «Волкуша» в Лыткарино — вошли в подборку самых популярных мест для зимнего отдыха. Для жителей и гостей Мытищ в этом сезоне администрация округа создала все условия для активного и полезного досуга.

48 катков, 62 лыжные трассы и 37 горок для тюбинга по всему Подмосковью обустроили в рамках проекта «Зима в Подмосковье». В Мытищах главной площадкой для зимнего отдыха является Парк Мира. Здесь регулярно проходят различные мастер-классы, интерактивные концерты и спортивные мероприятия. Резиденция Деда Мороза в Парке Мира также признали самой лучшей во всем Подмосковье.

Особенностью нынешнего зимнего сезона стало открытие нового катка в Пироговском лесопарке. Этот объект является первым в Московской области инвестиционным катком. Посетители могут арендовать коньки, воспользоваться теплыми раздевалками и перекусить в уютных кафе.