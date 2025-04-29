«Парк Мира» в Мытищах представили на российском туристическом портале

Каждую неделю «Парк Мира» в Мытищах посещают около 40 тысяч человек. Это делает его одним из пяти самых популярных парков в регионе.

Популярный российский сервис для планирования путешествий RUSSPASS добавил Мытищинский центральный парк культуры и отдыха «Парк Мира» в раздел «Места и события».

Узнать больше о памятных и интересных местах городского округа Мытищи можно с помощью этого сервиса. Среди предложенных локаций находится самый посещаемый парк муниципалитета, который предлагает развлечения как для взрослых, так и для детей. Парк также обладает отличной инфраструктурой, включая разнообразные детские и спортивные площадки, кафе, аттракционы и прогулочные дорожки.

Кроме того, Мытищи известны своими народными промыслами. Эксперты портала рекомендуют посетить Федоскинскую фабрику миниатюрной живописи в рамках экскурсии.