Парк Лобненской станции скорой помощи пополнили два новых автомобиля

Машины куплены при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Всего бригады скорой помощи региона получили 77 новых автомобилей.

Автопарк Лобненской подстанции скорой медицинской помощи теперь насчитывает 10 машин. Глава муниципалитета Анна Кротова отметила, что новые автомобили позволят медикам минимизировать время оказания помощи жителям городского округа.

В каждой из полученных машин имеются аппарат искусственной вентиляции легких, дефибрилляторы и оборудование для снятия электрокардиограммы.

Всего автопарк станций скорой помощи в Московской области имеет 953 машины, в том числе 99 реанимобилей. За последние пять лет в регионе заменили 695 автомобилей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе будет продолжаться строительство подстанции скорой помощи. «Округа густонаселенные, центральной порой не хватает, поэтому вводим и более компактные, но очень важные по доступности посты», — отметил губернатор.