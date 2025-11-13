Парк «Лесная опушка» в Люберцах благоустроят до конца года

В парке «Лесная опушка» прошла встреча с жителями, посвященная вопросам благоустройства территории. В обсуждении приняли участие представители администрации, дирекции парка и подрядной организации, сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.

Во время встречи жители рассказали о проблемах, в частности — о недостаточном освещении на детской площадке. Представители подрядчика пообещали устранить недочеты, увеличить мощность ламп и установить дополнительные фонари. Участники встречи также осмотрели территорию парка. Особое внимание уделили будущему пункту проката, где планируется выдача летнего и зимнего инвентаря, и строящейся сцене, где будут проходить праздничные мероприятия.

В ведомстве отметили, что все работы по благоустройству проводят по губернаторской программе «Парки в лесу» и планируют завершить до конца 2025 года.