Парк Кривякино в Воскресенске опубликовал программу мероприятий на неделю

В парке усадьбы Кривякино с 29 по 5 июля запланирована насыщенная программа. Организаторы приглашают жителей и гостей округа на развлекательные, образовательные и спортивные мероприятия.

На детской площадке ребят ждут творческий мастер-класс в рамках проекта «Библиоканикулы в парке» и игровая программа на главной площади. Также на главной площади пройдут концертные программы. Для участников клуба «Активное долголетие» организуют занятия по северной ходьбе. Для всех желающих старше 12 лет на шахматной площадке проведут занятия по современному мечевому бою.

Взрослые и дети старше 12 лет приглашаются на экскурсию «Жемчужина Воскресенска» по предварительной записи. Участники узнают, где расположена уникальная восьмилучевая система, как сложились судьбы владельцев и обитателей усадьбы, о союзе благородной девицы с «композитором-конюхом» и незаконной сделке, благодаря которой усадьбой завладели купцы.

Также для всех желающих пройдут интерактивные программы с мастер-классами «Кот ученый свои мне сказки говорил», «Барышня-матрешка», интерактивная экскурсия по парку «Гимназия в Кривякино» и квест «Птичьи суперспособности». Записаться на программы и экскурсии можно по телефону +7 985 698-68-81, либо приобрести билеты на сайте.

В парке «Москворецкий» во вторник пройдет игровая программа для детей и настольные игры в «ИгроКлубе». В среду на роллердроме для малышей — «Веселая зарядка», для детей постарше — спортивная программа и игры в дартс. В четверг состоятся мастер-класс и познавательная беседа «А знаете ли вы?». Любители активного образа жизни и участники «Активного долголетия» в четверг смогут посетить вечер «Ретро-танцы».

Мероприятия могут быть отменены или перенесены из-за погодных условий.