Парк имени полярника Ивана Папанина откроют в Королеве

В Королеве подходит к завершению благоустройство парка «Папанинская дача». Зеленая территория площадью около 80 тысяч квадратных метров расположена вокруг двухэтажной дачи знаменитого исследователя Арктики, дважды Героя Советского Союза Ивана Папанина. Работы выполняет компания «Рост», и основные этапы уже выполнили.

В центре парка появился большой современный детский городок с горками, качелями, лабиринтами и зоной для мероприятий. Для любителей активного отдыха установили столы для настольного тенниса, шашек и шахмат. Кроме того, по всей территории проложили новые дорожки, установили скамейки, урны и освещение, а для безопасности смонтировали камеры видеонаблюдения.

Также близятся к завершению работы по внутренней отделке будущего кафе и летней сцены, где позже будут проводить различные мероприятия. В конце одной из аллей установили бюст Ивана Папанина. Сейчас подрядчик заканчивает формировать газоны, устанавливает ограждения и проводит электричество. Скоро рядом с парком появятся удобные парковочные места.