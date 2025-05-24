Парк имени Олега Степанова в Серпухове отметил 150-летие

Парк имени Олега Степанова в Серпухове 24 мая отпраздновал юбилей — 150 лет. Одна из главных достопримечательностей Серпухова ведет свою историю с 1875 года, когда она называлась «Общественный сад».

В советское время этот парк был известен как «Парк культуры и отдыха горсовета», а с 1958 года носит имя героя Великой Отечественной войны, уроженца города Олега Степанова.

Юбилей парка отметили масштабным праздником в рамках областной акции «Мой парк — моя история». Для посетителей подготовили фотовыставку, рассказывающую об истории этого общественного пространства (выставка будет доступна до конца лета), концерт с выступлением оркестра эстрадных инструментов, пленэр, ярмарку и многое другое.

Кроме того, во Дворце торжеств «Центральный», который ранее служил кинотеатром, все желающие смогли посмотреть фильм.