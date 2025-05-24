Парк имени Олега Степанова в Серпухове отметил 150-летие
Парк имени Олега Степанова в Серпухове 24 мая отпраздновал юбилей — 150 лет. Одна из главных достопримечательностей Серпухова ведет свою историю с 1875 года, когда она называлась «Общественный сад».
В советское время этот парк был известен как «Парк культуры и отдыха горсовета», а с 1958 года носит имя героя Великой Отечественной войны, уроженца города Олега Степанова.
Юбилей парка отметили масштабным праздником в рамках областной акции «Мой парк — моя история». Для посетителей подготовили фотовыставку, рассказывающую об истории этого общественного пространства (выставка будет доступна до конца лета), концерт с выступлением оркестра эстрадных инструментов, пленэр, ярмарку и многое другое.
Кроме того, во Дворце торжеств «Центральный», который ранее служил кинотеатром, все желающие смогли посмотреть фильм.
За 150 с лишним лет парк претерпел множество изменений и пережил разные исторические эпохи, но всегда оставался любимым местом отдыха для жителей города.
Сегодня парк имени Олега Степанова представляет собой современную и ухоженную зону отдыха, где каждый найдет занятие по душе: здесь проходят свадьбы, дети играют на площадках, молодежь и взрослые занимаются спортом, а пожилые люди и мамы с колясками наслаждаются прогулками по спокойным аллеям.
В парке регулярно проходят культурные мероприятия, фестивали, концерты и выставки, что делает его центром культурной жизни Серпухова.