Парк «Елочки» в Домодедове вошел в топ-10 популярных за неделю | 360°

Подмосковье 16 мая 2024, 14:08 Парк «Елочки» в Домодедове вошел в топ-10 популярных за неделю Министерство благоустройства Московской области

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Более 20 тысяч человек посетили парк «Елочки» в Домодедове за неделю. Таким образом, зона отдыха вошла в топ-10 самых популярных в Подмосковье. Парк занял седьмое место в рейтинге.

Парк «Елочки» находится по адресу: Домодедово, Каширское шоссе, 107. На его территории располагается Храм Петра и Февронии, а также Аллея молодоженов. Природная территория разделена на функциональные зоны. Для комфортного отдыха посетителей есть все необходимое: аттракционы, площадь для мероприятий, кафе и многое другое.

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