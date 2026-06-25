Парк «Дружба» благоустроили по поручению губернатора Подмосковья в Люберцах
Парк «Дружба» в микрорайоне Зенино и пешеходный мост давно стали точкой притяжения жителей Люберец, однако вопросов к благоустройству и безопасности здесь накопилось немало. После рабочего визита губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проблему взяли на особый контроль.
Теперь парк «Дружба» находится под постоянным присмотром — по периметру установлены камеры «Безопасного региона», а с 20:00 на патрулирование выходит народная дружина. Это только первый этап большой перезагрузки микрорайона.
Жители благодарят за обновления и признаются, что теперь с удовольствием проводят здесь время. По мосту стало удобно передвигаться, а сам парк благоустроили красиво и современно. Район меняется, и люди это ценят.
«Буквально год назад тут было просто озеро. Мы сейчас гуляем с детьми, появились детские площадки, везде тут чисто, красиво, подсветка. Вообще все здорово, нам очень нравится», — отметила жительница Люберец Анастасия Просянкина.
В парке установили дополнительные урны и понятные каждому таблички: где запрещено купание, а где нельзя выгуливать собак. Чистота и порядок теперь видны в каждой детали. А скоро в парке заработает точка общепита, чтобы люди могли проводить здесь еще больше времени с удобством.