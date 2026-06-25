Парк «Дружба» благоустроили по поручению губернатора Подмосковья в Люберцах

Парк «Дружба» в микрорайоне Зенино и пешеходный мост давно стали точкой притяжения жителей Люберец, однако вопросов к благоустройству и безопасности здесь накопилось немало. После рабочего визита губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проблему взяли на особый контроль.

Теперь парк «Дружба» находится под постоянным присмотром — по периметру установлены камеры «Безопасного региона», а с 20:00 на патрулирование выходит народная дружина. Это только первый этап большой перезагрузки микрорайона.

Жители благодарят за обновления и признаются, что теперь с удовольствием проводят здесь время. По мосту стало удобно передвигаться, а сам парк благоустроили красиво и современно. Район меняется, и люди это ценят.