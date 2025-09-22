Параспортсмены из Дзержинского победили во всероссийском турнире по мини-футболу

На малой арене стадиона «Строитель» в Новороссийске с 19-го по 21-е сентября прошел Открытый всероссийский турнир по мини-футболу 5×5 категории B1 среди мужчин. Победителями состязаний стали парафутболисты из спортивной школы «Орбита» люберецкого города Дзержинский.

Состязания посвятили 82-й годовщине освобождения Новороссийска от немецко-фашистских захватчиков. На стадионе собрались четыре команды: местный клуб «Черноморец», «Крымпласт» из республики Крым, «Теплый контакт» из Москвы, а также «Звезда», в составе которой играли футболисты «Орбиты» из Дзержинского и «Авангарда» из Мытищ.

Команды состязались по круговой системе. Спортсмены из Московской области победили во всех матчах. По словам тренера футболистов из Дзержинского Николая Берегового, самой напряженной была встреча со столичной командой «Теплый контакт».

«Один из ее участников получил травму, и представители Московской области выделили соперникам игрока из своего состава. Матч получился непростым, но „Звезда“ все же выиграла со счетом 3:2. Второе место заняла команда „Черноморец“, а третье — представители столицы», — пояснил Николай Береговой.

Лучшим игроком признали нападающего Алексея Локтионова. Лучшим защитником стал Андрей Демин, который выиграл турнир по пенальти, где сразились по два игрока от каждой из четырех команд.

Отметим, что в конце сентября спортсмены отделения адаптивного футбола СШ «Орбита» отправятся в Казань на Кубок Камы. А 5 октября их ждет домашний турнир, посвященный Всемирному дню зрения.