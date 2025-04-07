Параспортсменка из Лобни выиграла 3 медали на первенстве России по плаванию

Чемпионат и первенство России по плаванию среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья прошли в республике Марий Эл. Высокие результаты на соревнованиях показала Анастасия Львова из Лобни.

На турнир приехало около 200 спортсменов из 32 субъектов Российской Федерации. Анастасия Львова выступала в составе сборной Московской области. Спортсменка завоевала медали всех трех достоинств в разных дисциплинах. В смешанной эстафете четыре по 100 метров комплексным плаванием она вместе с командой выиграла золотую награду, в эстафете на такую же дистанцию вольным стилем стала серебряным призером, а в плавании на 100 метров брассом показала третий результат.

Спортсменка занимается в Центре физической культуры и спорта в Лобне под руководством тренера Ольги Хило.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее, так как новые физкультурно-оздоровительные центры откроются в регионе.