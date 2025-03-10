Параспортсмен из Лобни победил на первенстве Московской области по плаванию

Пловец из Лобни Алексей Александров поучаствовал в областных соревнованиях среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Он занял первое место на дистанции 50 метров.
Алексей состязался в категории брассом. Также он стал серебряным призером на дистанции 100 метров вольным стилем.
Тренируется спортсмен в Центре физической культуры и спорта Лобни. Его обучает тренер Ольга Хило.
Отметим, что развитию спорта в Лобне уделяют большое внимание. Здесь строят новый физкультурно-оздоровительный центр с бассейном. Закончить работы должны к концу этого года.
Ранее мы рассказывали о том, что спортсмен из Лобни стал призером всероссийского турнира по тхэквондо. Он состоялся в Карачаево-Черкесской Республике. Высокий результат на них показал Михаил Вознюков из Лобни. В упорной борьбе Михаил Вознюков выиграл бронзовую медаль.
Житель Херсонской области получил 12 лет колонии за шпионаж
Победителей этапа Всероссийской олимпиады школьников назвали в Подольске
Незаконные граффити и рекламу убрали еще в 8 округах Подмосковье
Российские бойцы освободили 12 населенных пунктов в Курской области
Еще 4 зарядные станции для электромобилей установили в Подмосковье
Сотрудница предприятия в Воскресенске подала заявку на всероссийский конкурс
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте