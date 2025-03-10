Спортсмен из Лобни стал призером всероссийского турнира по тхэквондо

Всероссийские соревнования на Кубок президента Союза тхэквондо России прошли в Карачаево-Черкесской Республике. Высокий результат на них показал Михаил Вознюков из Лобни.

В турнире приняли участие около 400 сильнейших спортсменов из 34 регионов страны. Юниоры и взрослые боролись за путевки на первенство и чемпионат России. В упорной борьбе Михаил Вознюков выиграл бронзовую медаль.

Кроме того, в Подмосковье прошло первенство Центрального федерального округа среди юниоров и юниорок до 21 года. На соревнованиях вновь отличились лобненские спортсмены, которые показали хороший уровень подготовки и смогли завоевать места на пьедестале почета.

Мария Масенкова стала серебряным призером в весовой категории до 62 килограммов, а Юрий Должиков получил бронзовую награду в весовой категории до 63 килограммов.