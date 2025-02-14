Паралимпийка из Подольска стала лауреатом премии «Герой нашего времени»

Жительница Подольска Елена Крутова стала лауреатом первой премии «Герои нашего времени» в номинации «Точка опоры». Награду вручают заслуженным паралимпийцам, призерам Паралимпийских игр и амбассадорам проекта «Мы вместе. Спорт». Елену вместе с другими победителями чествовали в малом зале Государственного Кремлевского Дворца.

Елена Крутова — бронзовый призер Паралимпийских игр 2021 года в Токио, трехкратная чемпионка мира, многократная чемпионкой России по стрельбе из лука среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, заслуженный мастер спорта России. Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов поздравил паралимпийку с очередной наградой.

«Эта премия — по-настоящему яркое и важное событие в мире российского спорта. Ее учредили Паралимпийский комитет России и движение „Здоровое Отечество“. Наградой отмечают успехи ветеранов специальной военной операции, добившихся высоких спортивных результатов, спортсменов-паралимпийцев, организаторов спорта, внесших большой вклад в работу по развитию адаптивной физической культуры среди военнослужащих с инвалидностью», — подчеркнул он.

Торжественная церемония награждения прошла накануне Дня защитника Отечества. Президент России Владимир Путин направил приветственный адрес участникам и гостям мероприятия. Его огласил Секретарь Совета при Президенте России по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов.