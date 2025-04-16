Парадайверы из Истры стали призерами всероссийского турнира

Спортсмены из Истры стали серебряными призерами турнира среди регионов России. Соревнования по подводному спорту прошли 5 апреля в Воронеже.

Георгий Персев и Евгений Поляков выступали в составе сборной Московской области. В турнире участвовали команды из шести регионов страны: Брянской, Тульской, Ленинградской и Московской областей, а также две команды из Воронежа. Участники соревновались в таких дисциплинах, как полоса препятствий, ночное погружение, биатлон и эстафета.

В личном зачете Георгий Персев занял первое место в биатлоне и стал вторым в ночном дайвинге. «Я доволен результатом турнира. У нас хорошая команда. Но нужно больше тренироваться, чтобы победить в следующий раз», — отметил Георгий Персев.

Евгений Поляков также завоевал две награды в индивидуальных дисциплинах.

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