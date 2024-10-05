Праздники осени пройдут в трех парках в Химках

Осенний праздник «Парки. Осень. Заряжай» организуют в парках Толстого, Величко и Дубки городского округа Химки. Программа мероприятий включает концерт, творческие мастер-классы и ярмарку.

Жители Химок смогут научиться особому танцу на мастер-классе «Осень. Заряжай» и художественной технике эбру на уроке «Краски осени». Поднимет настроение музыкальный концерт и тематическая фотозона «Самоварные истории». Помимо этого, на празднике развернется сезонная ярмарка.

Погрузиться в атмосферу осени жители и гости Химок смогут уже завтра с 12:00 до 15:00.

Отметим, в парках округа регулярно проводят культурные и спортивные встречи. Например, только за лето здесь организовали 854 развлекательных мероприятия, в которых приняли участие 80 тысяч человек.

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