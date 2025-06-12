Парад моделей военной техники ко Дню России прошел в детсаду «Сказка» в Дубне

Воспитанники Детского сада «Сказка» школы № 7 в Дубне приняли участие в параде под названием «Великая Россия». Малыши вместе с родителями разработали модели военной техники. Мероприятие посвятили Дню России и Году защитника Отечества.

Дети старательно маршировали, ощущая себя настоящими военными. Как отметил заместитель начальника Отделения Министерства внутренних дел России по городскому округу Дубна Борис Мошкин, патриотические чувства лучше прививать малышам с раннего возраста.

«Потому что от этого поколения зависит будущее России», — пояснил он.

На параде представили крейсер «Адмирал Нахимов», противолодочный корабль «Североморск», атомную подводную лодку «Акула». Дети вместе с родителями сконструировали и макеты современных средств вооружения, комплекс «Сармат» и ракету «Орешник», которые сейчас защищают границы страны. Источником вдохновения для многих стал Парад Победы на Красной площади 9 мая 2025 года и музей, недавно открытый в детском саду.

«В этом году в учреждении появился музей боевой и воинской славы. Наши воспитанники знают рода войск и многие виды военной техники. Это — как итог той работы, которую мы проделали в преддверии Дня Победы», — поделилась руководитель структурного подразделения Детский сад «Сказка» школы № 7 Ольга Пономарева.

Парад моделей военной техники провели в дошкольном учреждении Дубны впервые. Такой формат патриотического мероприятия очень понравился его участникам, организаторы планируют сделать его традиционным.