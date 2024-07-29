Парад колясок в честь Года семьи пройдет в Лобне 14 сентября

Фото: Unsplash

В Лобне продолжается подготовка к празднованию Дня города 14 сентября. В честь Года семьи для молодых родителей и их детей организуют парад колясок «Мой первый экипаж». Конкурсантам предстоит украсить коляску и заполнить заявку на участие.

Одним из праздничных мероприятий на Дне города в Лобне будет парад колясок «Мой первый экипаж». Конкурс приурочен к Году семьи, а принять участие в нем могут все горожане, чьи дети пока передвигаются в колясках. Для этого папы и мамы должны украсить коляску своего малыша, а также оформить заявку по ссылке.

Торжественное шествие состоится 14 сентября в 10:30 перед сценой в Центральном парке культуры и отдыха по адресу: городской округ Лобня, улица Ленина, 22.

Каждый год в Лобне организуют такой парад для молодых родителей. А о других мероприятиях и праздничных программах Дня города будет известно позднее.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Психологические костыли. Зачем британки принялись закапывать сосиски перед свадьбой

Бомбардировка любовью. Как люди попадают в секты

Фейк об убийстве детей в Донбассе в 2014-м ради «даты памяти» опровергли

Олимпиада по Шпенглеру. Почему субботнее шоу кажется нам провинциальным

Латиноамериканские страсти. Как прошли президентские выборы в Венесуэле и что теперь будет

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте