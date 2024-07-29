Парад колясок в честь Года семьи пройдет в Лобне 14 сентября

В Лобне продолжается подготовка к празднованию Дня города 14 сентября. В честь Года семьи для молодых родителей и их детей организуют парад колясок «Мой первый экипаж». Конкурсантам предстоит украсить коляску и заполнить заявку на участие.

Одним из праздничных мероприятий на Дне города в Лобне будет парад колясок «Мой первый экипаж». Конкурс приурочен к Году семьи, а принять участие в нем могут все горожане, чьи дети пока передвигаются в колясках. Для этого папы и мамы должны украсить коляску своего малыша, а также оформить заявку по ссылке.

Торжественное шествие состоится 14 сентября в 10:30 перед сценой в Центральном парке культуры и отдыха по адресу: городской округ Лобня, улица Ленина, 22.

Каждый год в Лобне организуют такой парад для молодых родителей. А о других мероприятиях и праздничных программах Дня города будет известно позднее.

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