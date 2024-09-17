Парад колясок прошел в Центральном парке Лобни

В День города Лобня провели парад колясок «Мой первый экипаж», шествие состоялось в Центральном парке. Победителям вручили подарочные сертификаты, а участникам дипломы, памятные призы и билеты в театр.

Участниками парада колясок «Мой первый экипаж» в Лобне стали молодые семьи с малышами и их бабушки. Организовали мероприятие сотрудники Центральной городской библиотеки. Они подготовили задания для конкурсантов. Жюри оценивало креативность участников, их знания о сказках и даже скорость развешивания детских вещей после «стирки».

Самыми оригинальными в конкурсе оказались Галина Зенюк и ее сын Юра. Семья Поповых, мама Елена и дочка Кира, выиграли приз зрительских симпатий. Семью Русских признали самой дружной. Главный приз конкурса выиграла семья Михайловых: мама Оля и сын Арсений.

Победители творческого состязания получили подарочные сертификаты в магазин «Детский мир». Участникам раздали дипломы, памятные призы и билеты в театры «Камерная сцена» и «Куклы и люди».

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