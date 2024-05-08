Парад и концерт у дома ветерана ВОВ провели в Наро-Фоминске | 360°

Подмосковье 08 мая 2024, 21:54 Парад и концерт у дома ветерана ВОВ провели в Наро-Фоминске Unsplash

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Кантемировцы в воинской форме времен Второй мировой и артисты Центрального дворца культуры «Звезда» провели персональный парад и концерт ветерана Великой Отечественной войны в Наро-Фоминске. Он прошел на улице Маршала Жукова, 12 для Валентины Цыгановой.

Валентина Никифоровна — техник-лейтенант артиллерийского вооружения в годы Великой Отечественной войны. В ноябре она отметит 100-летний юбилей.

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Подарки и поздравления ветерану передали от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, а также от гвардейской Кантемировской дивизии, общественных и молодежных организаций городского округа.

«Это говорит о стойкости нашего государства, что вот таких, уже престарелых, как я, помнят, ценят и не забывают! Это много значит. Ну и, конечно, очень хочется, чтобы больше наша страна не испытывала никогда таких трудностей, которые были во время войны», — рассказала ветеран Великой Отечественной войны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с учениками лицея возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

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