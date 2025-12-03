Парад Дедов Морозов и Снегурочек прошел в Видном

Более 40 жителей Ленинского округа приняли участие в параде Дедов Морозов и Снегурочек. Мероприятие организовали в рамках ежегодной региональной акции «Зажги елку».

Колонна шествовала от Дворца культуры «Видное» и до кинотеатра «Искра». Сказочные персонажи прошли также по Заводской улице и Советскому проезду. Шествие сопровождалось ритмичным барабанным боем, параллельно для зрителей проводили развлекательные игры. У кинотеатра «Искра» гостей мероприятия ждала музыкальная и развлекательная программа. Собравшиеся торжественно зажгли новогоднюю елку.

По словам главного эксперта отдела культуры управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа Нелли Белой, это событие проводят каждый год на протяжении более десяти лет.

«Мы рады видеть, что оно приносит радость людям всех возрастов», — добавила Нелли Белая.

Эксперт также отметила, что после парада на центральных улицах Видного Деды Морозы и Снегурочки выступили на других площадках округа: в Центральном парке, жилом комплексе «Зеленые аллеи», Расторгуевском парке, амфитеатре «Купелинка» и парке «Высота».

«Всего в рамках областной акции „Зажги елку“ в Ленинском городском округе задействовали 21 локацию», — добавила Нелли Белая.