«Парад Дедов Морозов-2025» прошел в Орехово-Зуеве

Ежегодный фестиваль-конкурс «Парад Дедов Морозов» вернулся в Куровское Орехово-Зуевского округа, ознаменовав начало предновогоднего сезона. Уже девятый год подряд на центральной площади возле Центра культуры и досуга жителей радуют представлениями, музыкой и праздничной атмосферой.

Фестиваль собрал жителей разного возраста. Коллективы и группы творческих студий представили разнообразные сценарии, наполненные живым общением с героями народных легенд и персонажей.

Среди участников было любительское объединение «Гармония», представлявшее Центральный Дом культуры «Надежда», ветераны города Куровское, театральная студия «Вдохновение» Куровской средней школы № 1, артистичный состав команды «Флоу Стэп» Орехово-Зуевского техникума и культурно-досуговый центр «Дулевский». Каждый коллектив представил свое уникальное видение традиционного образа Деда Мороза, дополнив программу музыкальными номерами и интерактивными конкурсами.