Параатлеты из Подмосковья завоевали 4 золота на чемпионате России

На чемпионате России по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата параатлеты из Московской области выиграли четыре золотые медали. Соревнования проходят в Челябинске.

Две золотые медали в активе представительницы Московской области Ирины Вертинской из Щелково. Она выступала в классе F37 и стала победительницей в толкании ядра с результатом 12,35 метра и в метании диска — 27,36 метра.

Победителем соревнований в толкании ядра в классе F40 стал еще один параатлет из Щелково — Денис Гнездилов. Он показал результат 11,92 метра, что является мировым рекордом. Этот рекорд был установлен им на чемпионате мира в Нью-Дели в 2025 году.

Золотую медаль в толкании ядра в классе F55 завоевал рекордсмен Паралимпийских игр в Токио Сергей Сокульский из Звенигорода с результатом 11,45 метра.

Чемпионат России проходит в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».